Uno de los agredidos fue Alfredo Domínguez, de esta casa editorial, quien resultó con una luxación en el codo derecho, golpes en pantorrillas y costilla y dolor en el cuello por los impactos que recibió en el casco que lo protegió de tener heridas más severas en la cabeza, asimismo, le robaron su celular y dañaron su cámara fotográfica y telefóto.

La UNAM destacó que el grupo de encapuchados, integrado por 18 personas, no manifestó tener alguna demanda concreta relacionada con la institución, y se limitaron a agredir y causar destrozos en el campus, con el único fin de llamar la atención de los medios de comunicación .

Aunque en algunas de las pintas que realizaron los embozados, plasmaron consignas como UNAM no paga , en alusión a los retrasos y descuentos en los pagos de los salarios de profesores de asignatura y ayudantes, integrantes de la comisión de interfacultades y de la asamblea de docentes de la Facultad de Ciencias –que han denunciado esta problemática–, señalaron que no convocaron a ninguna movilización y no forman parte de el grupo que causó los destrozos.

En tanto, la máxima casa de estudios indicó que personal del departamento jurídico y de vigilancia de la universidad realizó un recorrido por los sitios afectados, con el propósito de cuantificar los daños y presentar las denuncias penales contra quienes resulten responsables.