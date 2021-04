El acuerdo de ruta de discusión de la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador prevé que cada grupo –excepto PRD y PVEM– invitará a una persona experta independiente, quienes dispondrán de 20 minutos. Debido a que esas dos nombradas no cuentan con representación en la junta directiva, únicamente se permitió que uno de sus legisladores intervenga.

No obstante, Morena y PT se negaron con el argumento de la urgencia de la reforma y de que se debe dar celeridad a su aprobación y sólo aceptaron instalar una mesa de diálogo de cuatro horas, el martes próximo.

Desde ayer mismo se llamó a los integrantes de la comisión estar pendientes de sus cuentas de correo electrónico y redes de mensajería instantánea, donde serán convocados a la sesión donde se votará el dictamen respectivo.

También se les informó que el dictamen sólo se votará en lo general en la comisión y que todas las reservas deberán presentarse en la discusión de la reforma en el pleno.

El secretario de la comisión por el PRI, Enrique Ochoa Reza, afirmó en entrevista que la mayoría en esa instancia legislativa se mantuvo en una necedad parlamentaria , al aprobar “sólo una reunión en la semana de Pascua, en días en que pocas personas están pendientes, es decir prácticamente en lo oscurito”.