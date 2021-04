Aparece en el listado el ex gobernador michoacano Leonel Godoy; el ex delegado de programas federales –y hermano de Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública– Pablo Amilcar Sandoval; la actriz Gabriela Goldsmith, y el ex aspirante a la Secretaría General del partido, Antonio Attolini.

También fueron registrados diputados federales que buscarán la relección como Sergio Mayer, Alfonso Ramírez Cuéllar, Javier Hidalgo, Aleida Alavez y Pablo Gómez, entre otros. Todos deberán ganar su curul por medio del voto.

De igual forma buscarán una diputación la secretaria de Organización del Comité Ejecutivo Nacional del partido, Xóchitl Zagal, y Manuela del Carmen Obrador, prima del Presidente de la República.

Otros de los legisladores que buscarán la relección son Carol Altamirano, Miguel Ángel Chico y Lorena Villavicencio. La dirigencia del partido anunció que será el próximo sábado cuando haga público a su militancia los registros que presentó ante el INE sobre las candidaturas a diputaciones federales tanto de mayoría relativa como de plurinominales.