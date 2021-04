Se refirió a las críticas de sus adversarios , que durante la inundación estaban empeñados en que fuera a Tabasco: “piensan que soy un pelele, que soy un títere; se confunden, yo no soy un pelele, pero entonces lo que querían era que yo viniera a Tabasco y que me metiera al agua y que me mojara, querían esa foto. Pues no me gusta eso, eso es faramalla, es espectacularidad.

Durante la reunión para revisar los avances del plan de apoyo para las personas afectadas por las inundaciones, explicó que debido a la veda electoral se suspende la entrega de los artículos para el hogar, pero señaló que al momento se ha distribuido la ayuda en 75 mil viviendas pero faltan por entregar 116 mil.

Quiero aquí comprometerme que vamos a terminar la entrega el 15 de septiembre próximo, una fecha especial

A su llegada al aeropuerto de Villahermosa, un grupo de damnificados de Cunduacán, Cárdenas y Comalcalco se manifestaron a las puertas de la terminal a la espera de expresar su inconformidad al Presidente, quien se retiró por una salida alterna.