Para el caso del ciudadano guatemalteco que ya hubo un acuerdo de reparación del daño, y por supuesto hubo una reacción inmediata, esas acciones no las podemos permitir. Y este individuo (el militar responsable) ya está sujeto a proceso penal. Y lo mismo digo en el asunto de la salvadoreña, que desgraciadamente perdió la vida en un acto que es impresionante y que debemos no sólo condenar sino garantizar que no se repita .

México no puede volver a permitir crímenes como los de Victoria Esperanza Salazar Arriaza y de Elvin Mazariegos Pérez, ciudadanos de origen salvadoreño y guatemalteco, respectivamente, aseveró el canciller mexicano Marcelo Ebrard Casaubón.

Estimó que en abril se pueda tener una nuevo encuentro con el gobierno de Joe Biden, en particular con la vicepresidenta Kamala Harris, quien fue designada por el mandatario estadunidense para atender el tema en la región. Estamos convencidos de que si no hay una acción de esa naturaleza, de esa magnitud (apoyo para el desarrollo de Centroamérica), no hay política migratoria que pueda funcionar. Simplemente las personas necesitan alternativas , enfatizó.

Sobre las denuncias hechas la semana pasada en torno a la detención de decenas de niños extranjeros en estaciones del Instituto Nacional de Migración, lo cual prohíbe la ley, sostuvo que se debe trabajar para crear instalaciones adecuadas para los menores.