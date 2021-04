Para empezar, nosotros no nos metemos a opinar sobre violaciones de derechos humanos en Estados Unidos; somos respetuosos. No podemos opinar sobre lo que sucede en otro país, entonces, ¿por qué el gobierno de ese país opina sobre cuestiones que sólo competen a los mexicanos? , señaló en la conferencia de prensa matutina.

Mencionó que todos los integrantes de Artículo 19 pertenecen al movimiento conservador que está en contra nuestra , y aseveró que puede probar sus dichos.

El tema, agregó el mandatario, puede ser nota del New York Times o en cualquier otro periódico, pero aquí no tiene efecto; tenemos nuestra conciencia tranquila, nosotros no censuramos a nadie , aseguró.

Señaló que “hay una crisis de credibilidad en los medios de información, estoy hablando del New York Times, The Washington Post, el Wall Street Journal y The Financial Times, todos, todos, porque durante el periodo neoliberal –y ese es un buen tema de análisis– fueron cooptados por las grandes corporaciones económicas y financieras”.

No habrá marcha atrás en la lucha anticorrupción

Reiteró que no dará marcha atrás en su lucha contra la corrupción.

Al dar a conocer que está en curso una revisión de la propiedad de la tierra en la zona yaqui, López Obrador manifestó que todo se realizará conforme a la ley para hacer justicia y pedir una disculpa a la que llamó la etnia más maltratada del país.