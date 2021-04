La Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México anunció que Heckler & Koch, un fabricante de armas, perdió una apelación en su país que confirmó una decisión de 2019, la cual determinó que debe pagar una multa de más de 3 millones de euros por la venta ilegal de armas a nuestro país. La Corte Federal de Justicia de Karlsruhe rechazó la apelación de la empresa y confirmó que el permiso que obtuvo para exportar 4 mil 200 rifles de asalto fue obtenido mediante declaraciones deliberadamente falsas. En febrero de 2019, Heckler & Koch recibió una multa de 3.7 millones de euros por parte de un tribunal por cargos relacionados con la exportación ilegal de armas que fueron vendidas en los estados de Jalisco, Chiapas, Chihuahua y Guerrero. La Corte de Distrito de Stuttgart, de hace dos años, también determinó dictar 10 meses de prisión a dos ex empleados de la empresa por su participación en los hechos y exoneró a dos anteriores directivos responsables de exportaciones y un gerente de ventas. Parece que en Alemania los malhechores recibieron lo merecido, pero lo intrigante es por qué en México, hasta donde se sabe, no hay nadie detenido ni multado. Sombras del pasado de corrupción que se resisten a desaparecer.

l gobierno del priísta Miguel de la Madrid, en bancarrota, detuvo el pago de la deuda externa y negoció nuevos plazos. Carlos Salinas de Gortari volvió a endeudarse con los tesobonos. Ernesto Zedillo no tenía cash y no pudo pagarlos: tuvo que ser rescatado por el presidente Clinton y la banca internacional. Sobrevivió Zedillo al efecto tequila y entregó a Vicente Fox una deuda aproximada de un billón de pesos. Fox siguió pidiendo prestado, aunque a menor velocidad. Felipe Calderón creció la deuda a 5.5 billones y Enrique Peña Nieto la duplicó a 11 billones. Del sexenio de De la Madrid al de Peña Nieto siguió una tendencia alcista, de 1 billón a 11 billones de pesos. Es una noticia alentadora la que da el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, en el sentido de que la tendencia se ha revertido. “Reafirmando el compromiso del Gobierno de México –dice en su reporte a la Cámara de Diputados–, la deuda disminuirá en casi un punto del PIB este año, al pasar de 52.3 por ciento del PIB observado en 2020 a un estimado de 51.4 por ciento al cierre de 2021… Asimismo, la prudencia fiscal que ha caracterizado a la administración –agrega– se reflejará en una reducción adicional de la deuda para 2022, a un estimado de 51.1 por ciento del PIB, colocándola así en una senda sostenida a la baja y protegiendo los recursos de las próximas generaciones”. El PIB de este año es de 25 billones 258 mil millones de pesos.

¿Cuándo se vacuna?

Y AMLO contestó: Me vacuno la semana próxima, me voy a vacunar. No les voy a decir porque no quiero que se haga un espectáculo, nada más voy a ir a donde me corresponde y me voy a vacunar . Se hizo un estudio sanguíneo para medir su nivel de inmunidad luego de padecer coronavirus en enero pasado. El examen arrojó que cuenta con anticuerpos, pero aun así los médicos le recomendaron vacunarse. El presidente López Obrador debería vacunarse este jueves primero de abril en la alcaldía Cuauhtémoc, donde tiene su residencia (Palacio Nacional). Ayer comenzó la vacunación de adultos mayores en esta zona con la primera dosis de AstraZeneca.

Oxígeno a Pemex

La Secretaría de Hacienda transfirió a Pemex 32 mil 62 millones de pesos, recursos que la empresa utilizará para amortizar su deuda. Esto es apenas una parte de los 6 mil millones de dólares (123 mil millones de pesos) que recibirá del gobierno este año para el mismo fin.

Alcanzamos trece millones trescientos once mil trescientos cuarenta y cinco dosis de vacunas Pfizer, Sinovac, AstraZeneca, Cansino y Sputnik V. Gracias a [email protected] [email protected] que lo han hecho posible por México,

