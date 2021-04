Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Jueves 1º de abril de 2021, p. a10

El título que la selección mexicana Sub-23 obtuvo en el torneo preolímpico de la Concacaf fue un buen logro, pero no tan grande como lo hacen ver los jilgueros de Televisa, que gritan y se emocionan como si se hubiera conseguido un campeonato del Mundo. Simplemente se ganó lo que se tenía que ganar, era lo mínimo que debía pasar en este certamen, donde el nivel de competencia fue muy bajo , consideró el ex federativo Emilio Maurer.

Señaló además que con este campeonato México demostró que sigue siendo el mejor en la Concacaf, lo cual no es un gran mérito, porque desgraciadamente ésta es una de las confederaciones más pobres futbolísticamente hablando, pero al menos se cumplió con el objetivo, pues en esta zona ganar es una obligación .

Aunque estimó que en términos generales el equipo tricolor jugó bien , subrayó que “aún hay detalles por mejorar, pues Estados Unidos se les complicó (en el último partido de la fase de grupos), y en la final, Honduras les costó mucho trabajo, recordemos que el empate (el cual forzó a jugar los tiempos extra y después efectuar una tanda de penales) se consiguió gracias a una pena máxima.

Me parece que sí hay argumentos para pelear por la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio, pero no deben confiarse, hay que seguir trabajando y disputar muchos partidos de práctica, eso es muy importante para ganar confianza y experiencia y no dejarse intimidar tan fácilmente por las grandes potencias.

Asimismo, opinó que la posible convocatoria de Carlos Vela para reforzar a la selección mexicana Sub-23 que asistirá a la próxima cita olímpica sería un grave error .

Explicó que el otrora integrante de la Real Sociedad, de España, y el Arsenal, de la Liga Premier de Inglaterra, “definitivamente es uno de los mejores futbolistas mexicanos de los últimos tiempos, pero si él mismo ha dado muestras de que las selecciones nacionales en general no le importan, creo que tampoco sería muy sano llamarlo.