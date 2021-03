David Brooks

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 31 de marzo de 2021, p. 9

Nueva York., En su boleta anual de calificaciones sobre derechos humanos alrededor del mundo, el Departamento de Estado subraya que en México prevalece la impunidad como impedimento en el avance de las garantías fundamentales y reporta sobre múltiples abusos de fuerzas de seguridad del gobierno, así como avances en la lucha contra la corrupción oficial.

El documento para 2020 fue el último elaborado bajo el mandato de Donald Trump, pero al presentarlo, el secretario de Estado, Antony Blinken, destacó que forma parte de las herramientas de la diplomacia del nuevo gobierno, y que el presidente Joe Biden se ha comprometido a poner los derechos humanos de regreso al centro de la política exterior estadunidense .

Defender los derechos humanos en todas partes está en el interés de Estados Unidos , sin importar si quienes los violan son adversarios o socios , advirtió. Sin embargo, en su introducción escrita a dicho informe, Blinken sólo se refiere a países que no son considerados aliados , entre ellos China, Rusia, Siria, Venezuela, Nicaragua y Cuba.

Blinken señaló que como ocurre cada año, algunas naciones afirmarán que no tenemos derecho de criticarlos porque tenemos nuestros propios desafíos que manejar . Aceptó que hay mucho que hacer en casa, incluyendo atender desigualdades profundas, como el racismo sistémico , pero no pretendemos que estos problemas no existen . Reiteró que Estados Unidos está de regreso y que no guardará silencio en su apoyo a los promotores de derechos humanos alrededor del mundo.

En el capítulo sobre México del documento referente a la situación de las garantías fundamentales en casi 200 países, subraya que la impunidad y una tasa extremadamente baja de enjuiciamiento permaneció como un problema para todo delito, incluyendo los abusos de derechos humanos . Indica que según estadísticas del propio gobierno mexicano, se calcula que 94 por ciento de los delitos no fueron reportados o investigados.