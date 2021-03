Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Miércoles 31 de marzo de 2021, p. 5

El proceso electoral en curso se desarrolla más allá de los naturales esquemas de confrontación en campañas, hay una preocupante polarización, aderezada con un sesgo de intolerancia entre los actores políticos, donde las posturas se asumen cada vez más irreconciliables con riesgo de que se desborden los cauces institucionales de la contienda, advirtió el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova. Manifestó con reservas: el Acuerdo Nacional por la Democracia podría contribuir a reducir la crispación política si los protagonistas trascienden la retórica.

Aludió a decisiones polémicas recientes que han confrontado al instituto con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con Morena, reivindicando la legalidad del retiro de la candidatura a gobernador de Guerrero de Félix Salgado Macedonio y la adecuación de criterios para asignar diputados plurinominales. No quiero pensar que los partidos constituyeron las coaliciones para violar la Constitución, sería gravísimo , en relación con la sobrerrepresentación.

En entrevista con La Jornada subrayó: en un contexto de tanta polarización, confrontación e intolerancia, se complica la tarea del arbitraje, porque existe la tentación de vernos como una parte beligerante y no como una institución que está por encima de las partes. La polarización implica reducir al mundo a dos posturas, así es difícil ver una posición por encima de las partes .

–¿Que piensa de la posibilidad de un juicio político en su contra?

–Es un procedimiento constitucional. No voy a prejuzgar, entiendo los motivos de inconformidad. Mi pregunta es: si son decisiones de un órgano colegiado que se pueden impugnar ante el tribunal, no sé qué tenga que ver el juicio político. El fallo se tomó por nueve miembros del consejo. No sé si emprenderán procesos contra todos o sólo contra algunos. El INE aplicó la Constitución. Si no la hubiéramos aplicado, estaríamos en ese supuesto. Si me convocan lo iré a decir.

En su diagnóstico del ambiente político previo al arranque de campañas advirtió una radicalización poco frecuente en elecciones intermedias: Cuando la polarización se suma a la intolerancia estamos ante una situación que si no se atemperan los ánimos se corre el riesgo de desbordar los cauces de la peor manera. Polarización e intolerancia implican que el adversario político ya no es alguien legitimado políticamente con quien se tiene diferencias pero reconoces como contraparte. Se le ve más como un enemigo y a los enemigos se les erradica. Eso es muy delicado .

La polarización no es propia de México, es mundial, como ocurrió en Estados Unidos, pero alertó: algunas democracias han cedido a expresiones autoritarias del ejercicio del poder, el surgimiento de regímenes totalitarios, en contextos democráticos como Italia de principios de siglo o Alemania .

–Ha habido decisiones muy controversiales del INE, como la forma de asignar las plurinominales. ¿No fue tardía la resolución?

–Es un falso debate. Hace tres años el INE tomó el acuerdo equivalente el 4 de abril, cuando las campañas habían comenzado. Nadie lo objetó. La memoria es corta. En agosto de 2020, antes de que se iniciara el proceso, se aprobó el calendario para tomar estas decisiones. Cuando alguien dice que se tomó en contra de alguna fuerza política, pero si todavía no hay elecciones. Se tomó sin ninguna intencionalidad política, si lo hubiéramos aprobado después de la elección, claramente alguien podría acusarnos de actuar con intencionalidad específica a favor o en contra de alguna coalición porque ya no es una regla abstracta.

“Hay quien dice que ya se habían formado las coaliciones y ¿eso qué? ¿A poco las coaliciones las hacen los partidos para tratar de violar la Constitución? No lo quiero creer. Son reglas que el INE se da a sí mismo, no para los partidos. No quiero pensar que los partidos ejercen ese derecho para violar la Constitución que desde hace 25 años dice que ningún partido puede tener una sobrerrepresentación que exceda el 8 por ciento de la cámara respecto del porcentaje de votación.