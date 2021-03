En respuesta a las cifras no oficiales de muertes de mujeres, reprochó la decadencia y la degradación de sus adversarios, quienes desvían la atención para dar visibilidad a causas justas, como el ambientalismo, la defensa de derechos humanos, el feminismo, “con el propósito de que no se centre la atención el problema de fondo, que es la desigualdad y que continúe el saqueo.

Por la mañana, en Palacio Nacional, continuó desglosando el compromiso de su gobierno con la seguridad de las mujeres. Ahora no hay impunidad por feminicidio y el incremento en el número de casos obedece a una razón: antes no se consideraban feminicidios, eran homicidios, esta clasificación comienza prácticamente con nosotros; antes asesinaban a las mujeres y no se consideraba feminicidio, eran homicidios.

Ahora no hay impunidad para nadie. Además, no se ocultan las cosas, se informa; antes se negaban los hechos, se protegía a los responsables, había impunidad y ahora no, es distinto. Ahora, aún con resistencias, cada vez que hay un asesinato de una mujer tiene que considerarse feminicidio; y no sólo eso, se investiga y se castiga a los responsables.

Apuntó como artífices de la degradación moral a los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa

Y que nadie se enoje o que nos entiendan. Llegamos al gobierno para llevar a cabo los cambios que hacen falta. Luego se enojan ¿y saben lo que pasa?, que se enojan más los que ha sido engañados y manipulados, se enojan más con nosotros que los jefes, los camajanes, incluso a la gente que le han robado llega a defender a los ladrones, es una especie de masoquismo.