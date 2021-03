Afp y Ap

Miércoles 31 de marzo de 2021

Minneapolis. Una testigo en el juicio contra el ex policía de Minneapolis acusado por la muerte de George Floyd, quien captó el video viral que muestra sus últimos minutos, relató ayer que lamenta no haber hecho más para salvarlo. Darnella Frazier, de 18 años, narró su experiencia del 25 de mayo pasado –día de la muerte de Floyd– en el juicio contra el ex agente Derek Chauvin, imputado de homicidio y de asesinato.

El video captado por Frazier, que muestra a Chauvin, un policía blanco, aplicando presión con su rodilla en el cuello de Floyd, un hombre negro de 46 años, se viralizó y generó conmoción en Estados Unidos y en el mundo, lo que desató multitudinarias protestas contra el racismo y la brutalidad policial.

Mi padre es negro. Mi hermano también , contó la joven, llorosa, ante el tribunal. Podría haber sido uno de ellos , añadió. He pasado noches enteras pidiéndole perdón una y otra vez a Floyd por no haber hecho más, no interactuar físicamente ni salvar su vida , contó la testigo. En el estrado, describió a Floyd como alguien que estaba asustado , aterrado y rogué por su vida . Eso no estuvo bien. Él estaba sufriendo. Le dolía . Yo sabía que estaba mal. Todos lo sabíamos , agregó.

Otro testigo, Donald Williams, de 33 años, afirmó que llamó a emergencias tras presenciar la muerte de Floyd y describió la situación como un homicidio . También refirió que suplicó a los agentes en el lugar que prestaran asistencia a Floyd, quien murió bajo arresto tras ser acusado de haber pagado con un billete falso de 20 dólares.

Williams, ex luchador que dijo haber sido entrenado en artes marciales mixtas, incluyendo llaves asfixiantes, testificó que creía que Chauvin hizo un movimiento de balanceo varias veces para incrementar la presión sobre Floyd, al hacer una llave conocida en artes marciales como enganche de sofoco . Refirió que le gritó al agente que le estaba bloqueando el flujo sanguíneo.

Williams recordó que la voz de Floyd se tornó más gruesa conforme su respiración se volvió entrecortada, y a la larga dejó de moverse, y vio cuando perdió el conocimiento. A partir de entonces quedó exánime , señaló Williams. No se movió, no habló, no había vida en sus movimientos corporales. Se notaba que a duras penas estaba tratando de respirar , indicó.

Después de que una ambulancia se llevó a Floyd, Williams llamó al número de emergencias 911. Creo que fui testigo de un homicidio , señaló Williams ante el tribunal. No sabía qué más hacer .