Cristina Gómez Lima

Miércoles 31 de marzo de 2021, p. 26

Hermosillo, Son., La alcaldesa Célida Teresa López Cárdenas, quien busca la relección por Morena, llamó taradas a las feministas que exigen la despenalización del aborto.

Durante una reunión con jóvenes en esta ciudad, aseguró que ella tuvo el valor de procrear cuatro hijos y que si pudiera tendría más.

La ex panista, quien en la última elección se cambió a Morena, partido con el cual ganó la alcaldía, dijo: Claro, abres las piernas o las cierras. Estás tomando absoluto control de tu cuerpo, ¿no? Yo las escucho y digo: ¿y estás taradas? Luego quieren andar abortando con el trapo verde a todo motor .

En redes sociales circuló un video de 45 segundos, en el cual se escucha a López Cárdenas arremeter contra las feministas. También aseguró que las luchas de estas organizaciones son parte de la crisis por la cual está atravesando el país.