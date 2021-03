El Presidente nos instruyó que no nos metamos en las elecciones, que no usemos recursos, porque muchos gobernadores aprovechan estas instancias para sacar recursos del gobierno del estado para apoyar a sus candidatos , aseguró.

Dijo que su predecesor, el perredista Graco Ramírez, utilizó entre 400 y 600 millones de pesos de la administración estatal para apoyar a su hijastro Rodrigo Gayosso Cepeda, quien era candidato del PRD por la gubernatura y su principal rival en la campaña de 2018.