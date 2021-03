De La Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 31 de marzo de 2021, p. 8

Sharon Stone ha revelado que su abuelo abusó sexualmente de ella y de su hermana Kelly cuando eran niñas.

En sus nuevas memorias, The Beauty of Living Twice, la actriz se sincera sobre la experiencia y describe cómo ella y su hermana estaban encerradas en una habitación con su abuelo materno, Clarence Lawson.

Lawson murió cuando Stone tenía 14 años.

Lo empujé, y la extraña satisfacción de que por fin estaba muerto me golpeó como una tonelada de hielo , escribió Stone. Miré [a Kelly] y ella lo entendió; tenía 11 años y se acabó .

La mujer de 63 años también habló recientemente sobre cómo le habían dicho que tuviera relaciones sexuales con un coprotagonista y la engañaron sobre una toma explícita en el thriller erótico de 1992 Bajos instintos.