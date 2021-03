El atasco del Ever Given en la sección sur del canal obligó a detener todo el tráfico, unos 422 barcos –cargados de mercancías, petróleo o ganado– quedaron bloqueados en las dos entradas del canal y a lo largo de la vía marítima que comunica de manera directa Europa con Asia.

Tras siete días de bloqueo, el paso de buques por el canal se reanudó el lunes, después de que barcos remolcadores liberaron al Ever Given del lugar donde encalló el 23 de marzo en medio de fuertes vientos.

El bloqueo ocasionado por el portacontenedores Ever Given –de 400 metros de largo y 59 de ancho, con una capacidad de carga de 220 mil toneladas– afectó a las cadenas de suministro mundiales, amenazando con costosos retrasos a compañías ya complicadas por las restricciones del Covid-19, al tiempo que casi duplicó las tarifas para los tanqueros de productos petroleros.

Rabie indicó que espera que el volumen acumulado por el atasco esté despejado en tres o cuatro días. No obstante, los efectos secundarios para el envío de cargamentos a escala mundial y en los puertos podría tardar mucho más tiempo en resolverse.

Aunque la concentración de barcos en torno al Canal de Suez podría llegar a su fin en cuatro o cinco días, podrían pasar varios meses hasta que se solucionen los atrasos en los puertos, indicó Jan Hoffmann, experto en logística de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad).

El presidente egipcio Abdel Fatah Al Sisi prometió que su país se va a dotar de equipos adecuados para evitar que se repita el bloqueo que paralizó el Canal de Suez durante una semana. La crisis ha demostrado lo importante que es el canal para el mundo , subrayó el presidente, durante su visita a Ismailía, donde tiene sede de la Autoridad del Canal de Suez.

Cada día de inmovilización supuso pérdidas para el comercio de entre 6 mil y 10 mil millones de dólares, según la aseguradora Allianz.

El valor total de las mercancías bloqueadas o que tuvieron que tomar otra ruta varía, según las estimaciones, entre 3 mil y más de 9 mil millones de dólares.

Egipto perdió entre 12 y 15 millones de dólares por día de cierre del canal, utilizado por casi 19 mil barcos en 2020. Rabie afirmó que la Autoridad del Canal de Suez evaluará la aprobación de descuentos a los navieros afectados por el atasco. El propietario japonés del Ever Given aseguró que no ha recibido reclamos o demandas por el bloqueo.