▲ El libro The Bedside Book of Birds: An Avian Miscellany, publicado por la editorial Doubleday, incluye cuentos populares, poemas y textos de ficción y no ficción del novelista canadiense y observador de aves Graeme Gibson, cuya pasión por la ornitología, así como su amor por las letras, lo llevaron a recolectar durante años todas las formas literarias y artísticas en las que las aves aparecían una y otra vez como parte de la historia de la humanidad, tanto en la mitología como en los cuentos populares. Publicado originalmente en 2005, el texto fue reditado con un prólogo de Margaret Atwood, poeta, novelista, crítica literaria y esposa del autor. Gibson, quien falleció en 2019 a los 85 años, tuvo un compromiso con el medio ambiente que lo hizo colaborar en la fundación del Observatorio de Aves de la Isla Pelee y el Fondo Mundial para la Naturaleza de Canadá. Foto Ap