Es una vieja hermosa, que es sabia , dice el realizador en entrevista. Recuerda con una mirada de una niña, no es tan narrativo: el ruido de las botas, los bombardeos, pequeñas memorias y traumas. Y eso es lo que estamos recorriendo , describe. De alguna manera el filme se trata de entender qué es la vejez .

▲ A los 87 años, Montserrat Gispert Cruells rememora los sonidos de los bombardeos escuchados en la niñez, de la migración, los insultos racistas, el exilio, los viajes, el arraigo y el desarraigo, la lucha contra el olvido, el derecho a la memoria . Abajo, su nieto documentalista, Rodrigo Ímaz. Foto cortesía del cineasta

También la oportunidad de darle una voz amplia a mi abuela, una voz matriarcal que en su juventud era acallada y subestimada dadas las características machistas y patriarcales de su tiempo y su contexto.

Durante la entrevista, afirma: Yo me di cuenta de que no era sólo una historia personal, había cosas trascendentes que podían provocar empatía con otros seres que no necesariamente han pasado por algo similar. Asistimos al siglo de las migraciones humanas forzadas, los desplazamientos masivos por falta de agua y recursos .

A Montserrat le tocó vivir la Segunda Guerra Mundial, la invasión nazi y cruzar los Pirineos para buscar a su padre, quien impulsó el intento de independencia de Barcelona en 1933; más tarde participó en la sangrienta batalla del Ebro, tras la derrota fue llevado al campo de prisioneros de Argèles-sur-Mer, en Francia. Al ser liberado, vivieron un año en ese país, pero la hambruna los hizo aceptar un salvoconducto de Gilberto Bosques. Llegan a México en 1941, ella de 7 años, enferma de tuberculosis.

“El proceso de migración fue muy complejo. Duró dos años, en ese periodo vive hambre y maltrato racial. Los franceses les gritaban: ‘¡refugiados de mierda, sálganse de la fila!’, para que no recibieran el alimento racionado. En México fue una acogida muy generosa.”

Bióloga de profesión, Montserrat Gispert se dedicó a la enseñanza por más de 50 años en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y a la investigación etnobotánica. Publicó 13 libros. Un personaje secundario es la naturaleza , pues hay toda una relación con el entorno natural. Ella, curiosamente, se dedicó al estudio de las plantas que migraron de México a Europa y cómo se domesticaron allá. Regresa con los conocimientos prehispánicos, se arraiga aquí de esa manera, con los saberes ancestrales, como las raíces del chilacayote o el huitlacoche .

Mi abuela es de izquierda , también definió, desde su padre procatalanista y republicano. Formó parte de los movimientos del 68 y del 71 como una militante académica. En el año del halconazo fue a sacar a estudiantes del Casco de Santo Tomás en su cochecito, a uno de sus alumnos se lo llevaron a Lecumberri. Cada sábado le llevaba comida.