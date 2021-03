Europa Press

Periódico La Jornada

Miércoles 31 de marzo de 2021, p. 2

Madrid. El tipo de glaucoma de tensión normal se asocia con un mayor riesgo de deterioro cognitivo y posiblemente demencia, según una investigación publicada en línea en el British Journal of Ophthalmology.

El glaucoma es una afección en la que el nervio óptico se daña y esto eventualmente puede conducir a la ceguera. En la mayoría de los tipos de ese mal, el daño es causado por una acumulación de presión en el ojo, pero éste no es el caso del glaucoma de tensión normal.

La vía de la enfermedad para ese problema, subtipo de glaucoma primario de ángulo abierto, no se comprende completamente, pero los autores dicen que sus hallazgos sugieren que puede compartir vías neurodegenerativas similares con la demencia.

El glaucoma primario de ángulo abierto y la demencia se han relacionado en algunos estudios anteriores, pero no todos han encontrado esta asociación. Este tipo de glaucoma abarca no sólo el de baja tensión o el de tensión normal, en el que la presión en el ojo no se eleva por encima de los niveles normales, sino también el de alta tensión, en el que la presión es alta. El glaucoma de tensión normal es más común en Asia, mientras el de alta tensión es más común en Europa.

Dos de los estudios que mostraron un vínculo entre el glaucoma primario de ángulo abierto y la demencia incluyeron a muchas personas de origen asiático. Esto llevó a los autores a preguntarse si podría ser específicamente el glaucoma de tensión normal el que esté relacionado con el deterioro cognitivo y la demencia.