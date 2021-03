Laura Gómez Flores

Periódico La Jornada

Miércoles 31 de marzo de 2021, p. 28

Familiares de Maricela, quien desapareció el 21 de marzo y fue encontrada sin vida cuatro días después, denunciaron que personal de la Fiscalía General de Justicia capitalina no sólo filtró información señalando que su caso es de feminicidio, no obstante que fue atropellada , y los hizo víctimas de discriminación y desprecio.

En una protesta frente a la entrada principal del búnker, en la colonia Doctores, que cerraron y obligaron a los solicitantes de servicio a ingresar por el estacionamiento, la madre de la menor exigió a quienes publicaron que se la encontró en una vecindad del Centro, a que nos digan en cuál .