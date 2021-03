El tamaño de los intereses en juego está a la vista. La inmensa mayoría de los medios está al servicio de esa causa miserable, incluidos algunos extranjeros progre . Véase esta muestrita mínima. En Foreing Affairs del pasado febrero la despechada estadunidense Denise Dresser publica el artículo El presidente de México está dispuesto a pelearse con Washington. La administración Biden no puede permitirse el lujo de ignorar a su vecino del sur : presidente Biden qué espera usted, ¿no ha oído a Dresser?. El periodista David Agren, del staff de The Guardian, publica el 15 de febrero “México fue una vez un líder climático –ahora está apostando a lo grande por el carbón”; escribe: “El presidente populista ha promovido una visión de soberanía energética, en la que los organismos estatales –la petrolera Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE)– bombean petróleo y generan electricidad. Los actores privados, que han invertido fuertemente en energía limpia, son relegados a un papel secundario en la visión de López Obrador”. Los intereses de antes, contra el orden que quiere poner AMLO en el atraco eléctrico. Tomen nota los electores de cómo actúa el presidente populista .

Esos actores, no obstante, no son los amos, sino sus voceros o sus espadachines o, apenas, mercenarios. Entre ellos, los intelectuales . Unos que dejaron de pensar, si es que alguna vez lo hicieron. No se han ofrecido ni a sí mismos una explicación de lo que pasó. Quizá hubo algunos excesos y, en eso, el pueblerino se les coló, y ahora es el Presidente de la República. Su suerte no los llevó a reconocer, al menos sotto voce, que hubo causas estructurales provocadas que derribaron los poderes corruptos.

¿Quiere usted un ataque feroz, vestidito de académico ? Aquí tiene: El inamovible AMLO de Humberto Beck (Colmex), Carlos Bravo Regidor (CIDE) y Patrick Iber (Universidad de Wisconsin-Madison), de próxima publicación en abril por la revista de izquierda democrática , Dissent. Diez páginas, en inglés desde luego, de coscorrones con todos los temas. AMLO no se mueve de sus posiciones ¡qué barbaridad! Concluyen: “Sus enfoques [de AMLO] sobre la pandemia y la violencia social no han sido exitosos. Ha dañado al sector público de México, su gobierno no es transparente ni confiable, y no es receptivo a las críticas…, dos años en el poder han demostrado que la esperanza no es suficiente”.

Con el gobierno de AMLO, el pueblo de México ha asomado apenas a lo que puede ser la justicia social. Que se realice mínimamente llevaría muchos años de perseverancia, de aprendizaje, de limpieza de la gigantesca cloaca que los partidos PRI, PAN y PRD construyeron con la corrupción infinita, añadida a la extrema injusticia que de suyo el neoliberalismo conlleva como esencia inherente y profunda. El pueblo de México también debe ir con todo votando Morena el próximo junio, para continuar avanzando, aun en medio de la barahúnda que los intereses opositores crean tratando de detener las aún exiguas políticas de tranformación de la 4T.