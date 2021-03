Los niveles de las PM10 registrados no son los más altos que se han presentado en el valle de México, aunque fueron extremadamente altos, sostuvo en videoconferencia Sergio Zirath, director de Calidad del Aire de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México.

En tanto, el índice de aire y salud, vigente desde 2019, informa al momento a la población del aumento de concentraciones con el propósito de que adopten medidas de protección, como resguardarse.

Actualmente, los institutos nacionales de Ecología y Cambio Climático y de Salud Pública hacen un estudio a fin de determinar umbrales que permitan declarar de manera oportuna las contingencias ambientales con el índice de aire y salud, explicó Víctor Hugo Páramo, coordinador de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came).

Las condiciones del aire volvieron a su normalidad la madrugada del lunes.