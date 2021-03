E

l verbo exterminar tiene cuatro acepciones, según el diccionario de la Real Academia Española. Una de esas acepciones está en desuso y tres están vigentes: 1. Acabar del todo con algo. 2. Matar o eliminar por completo de un lugar un conjunto de seres vivos. 3. Desolar, devastar por fuerza de armas (https://bit.ly/39qN1BQ).

El presidente nacional de Morena ha utilizado dicho verbo en una arenga contra el Instituto Nacional Electoral, al considerar que éste “se quedó atorado en el pasado, aplicando viejas prácticas del PRIAN”, por lo que se tendrá que pensar seriamente desde el Congreso de la Unión si renovarlo o exterminarlo . El título del reporte, publicado en la página de Internet del propio Delgado, cambia de verbo y en lugar de exterminarlo propone extinguirlo , sin dejar de considerar a algunos consejeros electorales como “gatilleros del PRIAN” (https://bit.ly/39pkCwj).

También beligerante contra el INE, Félix Salgado Macedonio, candidato en litigio a la gubernatura de Guerrero por Morena, dijo el pasado 26 que aquí el INE se picó el ojo porque no nos conocen. Guerrero tiene historia y nomás que nos diga si quiere elecciones el 6 de junio o no, que nos diga [...]. Se los decimos de una vez: no va a haber elecciones en Guerrero, y en el Congreso van a mandar a un gobernador interino, y ese gobernador interino va a convocar a una nueva elección en un término de seis meses y de todos modos voy a ser el gobernador de Guerrero, ¿para qué le dan vueltas?

Sin la contundencia verbal de Delgado y Salgado, desde Palacio Nacional también se han hecho críticas al funcionamiento y resoluciones del INE (¡hasta Ricardo Salinas Pliego ha propuesto la desaparición de dicho instituto!). Esta guerra política se vio agudizada a partir de que el citado instituto planteó medidas contra la sobrerrepresentación en la conformación de la próxima Cámara de Diputados (lo que Morena tomó como una maniobra di­recta en su contra) y, luego, al negar el registro a decenas de aspirantes morenistas, entre ellos los candidatos a gobernar Michoacán y Guerrero, Raúl Morón y Salgado Macedonio.