l proyecto de cambios a la Ley de Hidrocarburos que el Ejecutivo ha enviado a la Cámara de Diputados otorga facultades al gobierno para suspender permisos de manera temporal en dicho mercado, si considera que atenta contra la seguridad nacional, la energética o la economía nacional. Ciertamente, en esos supuestos caben un gran número de los permisos vigentes. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia que no es su propósito expropiar empresas, sino quitar lo filoso a la legislación actual. Se van a respetar los contratos, de lo que se trata es de parar la robadera . Expresó que ojalá no se eche a andar una campaña hablando de expropiación. Ha quedado claro que no habrá una reforma constitucional si no es necesario, se van a respetar los contratos.

La última expropiación

En México, la más reciente la llevó a cabo el 3 de septiembre de 2001 el mal recordado presidente Vicente Fox y se trató de una expropiación simulada; más bien fue un rescate, un Fobazúcar, por llamarlo de algún modo. Se cargó a los contribuyentes un adeudo por al menos 15 mil 373 millones de pesos para rescatar 27 de los 36 ingenios azucareros que supuestamente estaban en crisis, lo cual, al final de cuentas, representó un beneficio para los industriales, según se publicó en La Jornada el 6 de noviembre de 2006. Fox decidió expropiar, por causas de utilidad pública 27 de los 36 ingenios azucareros del país. Cuatro años y medio después los devolvió a sus dueños con superávit millonario debido a un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Datos de la Auditoría Superior de la Federación señalan que en la cuenta pública de 2001, 26 de los 27 ingenios expropiados tenían adeudos con Financiera Nacional Azucarera por 15 mil 373 millones de pesos. Esos pasivos se trasladaron al gobierno federal por medio de la financiera, cuando se encontraba en liquidación.

