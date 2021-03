Fui a la Farmacia París, a donde he acudido numerosas veces y siempre la he encontrado abarrotada de clientes, pero en esta ocasión estaba vacía. Me extrañó, pero lo que vi después verdaderamente me dejó en la lona : los anaqueles estaban prácticamente vacíos.

Por favor, pido ayuda para que alguien me explique qué está pasando con la Farmacia París del Centro Histórico. Estoy angustiado. Ayer fui al Centro, después de un año de no visitarlo. Y me encontré con varias novedades nada satisfactorias.

El periodismo debe fincarse en la verdad y en rostro exhibidos. Por lo anterior sorprende que un ser anónimo sea utilizado desde Twitter, como ocurrió ayer en la columna de Julio Hernández, para calificar a México de ...este asqueroso y feminicida país . Muchos luchamos, somos millones y queremos un México claro, que avance hacia los derechos humanos y no podemos permitir lo oscuro, lo escondido, para lanzar diatribas que tienen un fin determinado. Hay el deseo de rostros abiertos en los que no se use la careta para ocultar los odios.

mo a mi país y lo defenderé contra toda agresión. El terrible caso que acaba de ocurrir en Tulum, y lo que ocurre en el ámbito criminal, no definen lo que es México. Las causas son diversas y sabemos lo que nos dejaron. Lo perpetrado ahora debe enfrentarse con justicia, pero no podemos permitir que seres anónimos destruyan el universo de un sueño de personas que, día a día pese a la pandemia, hacen lo posible por enseñar el rostro de nuestra nación.

Pedí una cajita de complejo B y me dijeron que no tenían. ¿Qué...? ¿La farmacia París, y no tienen complejo B? Que alguien me explique qué está sucediendo en ese lugar. No había clientes, no había medicinas comunes. También en las áreas de venta de recetas magistrales y sustancias químicas no había casi clientes. Tampoco encontré lo que buscaba.

La Farmacia París es un emblema en México. No puede desaparecer así como así. Estoy indignado. Por favor, sáquenme de dudas. Parece que ya, de tiempo atrás, viene en picada, pues no se explica que no hubiera clientes en domingo, aunque fuera en la pandemia. Si la perdemos, extraviaremos una parte de la historia de nosotros, como nos ha sucedido con muchas cosas más. Gracias adelantadas.

Héctor Ortiz Sosa

Critica que el PRI no reconozca que causó perjuicios con las UMA

Hoy, en la sección Política de La Jornada, el reportero Enrique Méndez informa que el PRI presentó la iniciativa para desindexar los aumentos de las pensiones de las unidades de medida y actualización (UMA) y hacerlo en salarios mínimos.

Los afectados lo solicitamos desde su injusta implementación. Ahora, a pocas semanas de las votaciones, cínicamente los responsables del atraco, se pronuncian en contra. Pero en las urnas, esta vez tampoco olvidaremos lo que significan las siglas PRI: Para Robar Impunemente.

Javier Aspuru

Repudian la no representación de la Appaunam

El sindicato Aapaunam descalificó al movimiento de profesores de asignatura y de ayudantes deprofesor como algunos que pretenden obtener beneficios personales , afirmando que es un privilegio (tener) el pago oportuno del salario y prestaciones, en el largo periodo de aislamiento y reconociendo el esfuerzo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Pero lo hizo desconociendo y sin siquiera nombrar a la mayoría de la planta docente: los profesores de asignatura, quienes con bajísimos salarios, y hasta sin ellos, siguen sosteniendo la vida académica de la UNAM, a pesar de las grandes dificultades de la pandemia. Por incumplir la función a la que se debe, nos desafiliamos de la Aapaunam.

Profesores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM: Ma. Esther Navarro Lara, José María Calderón, Jacobo Alavez Medina, Cristina Hernández Engrandes, Márgara Millán Moncayo, Samuel Sosa, Esperanza Basurto, Teresa Rodríguez de la Vega, Hugo Rodas Morales