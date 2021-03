David Brooks

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 30 de marzo de 2021, p. 18

Nueva York., Deborah Birx, ex coordinadora médica contra el Covid-19 en el gobierno de Donald Trump, sugirió que más de 400 mil muertes en la pandemia pudieron haberse evitado con una respuesta efectiva del ex ocupante de la Casa Blanca; mientras, Rochelle Walensky, directora de los Centros de Control de Enfermedades (CDC, por su siglas en inglés), alertó ayer sobre una catástrofe inminente si no se redoblan esfuerzos de prevención al asomarse un repunte de casos.

El presidente Joe Biden advirtió que se podrían perder los logros ante la pandemia porque la gente está dejando de tomar precauciones , y llamó a que gobernadores y alcaldes a que emitan nuevas órdenes para el uso de cubrebocas como un deber patriótico .

Recomendó que los estados frenen sus esfuerzos de reapertura. También anunció que todo adulto será elegible para una vacuna a partir del 19 de abril (es decir, ya no se limitará por edad o condiciones médicas). Unas horas antes en la misma Casa Blanca, la doctora Walensky, directora del CDC, expresó alarma ante una posible cuarta ola del Covid.

Advierten de una cuarta ola de la pandemia

Afirmó que aunque hay muchas razones para tener esperanza, en este momento estoy asustada y hay elementos para sentir una catástrofe inminente ante nuevos rebrotes de contagio en varias partes del país.