Son elementos de tránsito sin capacitación: ex agente

Si no estás suficientemente preparado te enganchas con esto, te bloqueas, no sabes sobre actuación policial y dejas en segundo plano el manual del uso de fuerza. Los que sometieron a la mujer son elementos de tránsito. No era su trabajo resguardar la seguridad, no estaban capacitados , asegura una ex policía municipal de Tulum que se identifica como Mary , a propósito del asesinato de la salvadoreña.

Hace un par de años renunció a la policía, principalmente por la falta de prestaciones, pero también porque el hasta ayer director de la corporación en Tulum, Nesguer Vicencio Méndez, no respetó la división de las dos áreas: la dirección de seguridad pública y la de tránsito.

En su opinión, los elementos de tránsito no debieron acudir a una intervención de este tipo, sobre todo porque no están capacitados; sin embargo, advierte que la falta de personal obliga a los directivos a colocar a policías en áreas para las que no están debidamente preparados y que a menudo les son ajenas.

En este contexto, el domingo, en Cancún una fémina fue asesinada con arma de fuego en la populosa región 110, y el lunes otra murió en un hospital luego de resultar herida en Playa Tortuga cuando desconocidos balearon y asesinaron a un mesero.