▲ El Ever Given, de 400 metros y 220 mil toneladas, fue arrastrado por dos potentes remolques de mar. Foto Ap

Reuters, Afp, Ap y Sputnik

Periódico La Jornada

Martes 30 de marzo de 2021, p. 17

Ismailía. El tráfico de embarcaciones a través del Canal de Suez se reanudó en ambas direcciones ayer, luego de que el enorme portacontenedores Ever Given, que había estado bloqueando la vía por casi una semana, fue reflotado, mientras unos 400 barcos esperaban poder pasar.

El Canal de Suez transporta alrededor de 10 por ciento del comercio marítimo internacional. Además, alrededor de 30 por ciento del volumen de envío de contenedores en el mundo –incluidos bienes como sofás, productos electrónicos de consumo, ropa y zapatos, combustibles y alimentos– pasa a diario por los 193 kilómetros del canal.

¡Lo logramos! , dijo Peter Berdowski, director general de Boskalis, la empresa de salvamento contratada para desencallar al Ever Given. Me emociona anunciar que nuestro equipo de expertos, que trabaja en estrecha colaboración con la Autoridad del Canal de Suez, reflotó con éxito al Ever Given... haciendo posible de nuevo el paso libre por el Canal de Suez .

El presidente egipcio Abdel Fatah al Sisi, quien durante días no comentó sobre la crisis, celebró los eventos de ayer.

Los egipcios han logrado poner fin a la crisis , publicó en Facebook, a pesar de la enorme complejidad técnica .

El valor total de las mercancías que estuvieron bloqueadas difiere según las estimaciones: desde 3 mil millones de dólares diarios según Jonathan Owens, experto en logística de la universidad británica de Salford, hasta 9 mil 600 millones, de acuerdo con un cálculo de Lloyd’s List.

Las autoridades del canal subrayaron por su parte que Egipto perdía entre 12 y 14 millones de dólares por cada día de cierre.