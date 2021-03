Aquí, el saldo vencido es de 7 mil 886 millones de pesos, con un Imor de 3.18 por ciento.

En lo que respecta a los créditos para la adquisición de bienes de consumo duradero, el saldo vigente es de 163 mil millones de pesos, monto 4.5 por ciento más bajo con respecto al segundo mes de 2020. El índice de morosidad en este segmento es de 3.68 por ciento, lo que representa un saldo vencido de cinco mil 998 millones de pesos.

En otros créditos al consumo, el portafolio vigente se colocó en 17 mil millones de pesos, cantidad 23.7 por ciento menor si se compara con el mismo mes del año previo, y el Imor alcanzó una tasa de 5.53 por ciento, es decir, una cartera vencida equivalente a 940 millones de pesos.

Instituciones de crédito concentran nueve de cada 10 quejas

En 2020, nueve de cada 10 reclamaciones que hicieron los usuarios de servicios financieros fueron en contra de los bancos, informó la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Según las cifras más recientes del buró de entidades financieras, el año pasado se hicieron un total de 6 millones 755 mil 315 reclamaciones en 25 sectores del sistema financiero, los cuales a su vez contienen en conjunto información de 3 mil 90 instituciones.

Así, precisó el organismo defensor, los bancos, por la cantidad de operaciones que hacen, fue el sector que concentró el mayor número de reclamaciones con 6 millones 333 mil 495, que representan 94 por ciento del total.

Las aseguradoras tuvieron 72 mil 649 reclamaciones, una proporción de 1.1 por ciento del total y las Afore tuvieron 25 mil 89 reclamaciones, 0.4 por ciento respecto del total.

Los bancos con el mayor número de reclamaciones al cierre de 2020 fueron Banorte, con un millón 99 mil 24 reclamaciones; Santander, con un millón 68 mil 10, y Citibanamex, con 953 mil 105. Estas instituciones concentran 50 por ciento del total de reclamaciones al sector.

Las principales causas de reclamación en la institución financiera fueron consumos vía Internet no reconocidos, con 33 por ciento o 2 millones 85 mil 62 reclamaciones; consumos no reconocidos, con 22 por ciento o un millón 387 mil 498, y que el cajero automático no entrega la cantidad solicitada, con 6 por ciento o 364 mil 640 quejas.

En las Afore, las instituciones con el mayor número de reclamaciones fueron Citibanamex Afore, con 16 mil 840; Afore Azteca, con 2 mil 694, y Afore XXI Banorte, con mil 423.