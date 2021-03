Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Martes 30 de marzo de 2021, p. a11

Walter Montoya, delantero de Cruz Azul, aseguró que la actual versión del conjunto celeste es mucho más fuerte que la de 2018, cuando él se incorporó al equipo y éste fue líder general pero perdió la final del torneo Apertura ante el América, por lo cual, confía en que tendrán mejores resultados en el Guardianes 2021.

“Había un plantel buenísimo, me tocó estar en esa etapa, los primeros seis meses no fueron tan buenos, en los siguientes se consiguió la Copa Mx, después estuvimos cerca de ganar la Liga, fue buena temporada, no en lo personal, pero sí en lo grupal.

En esta (campaña) el equipo está más convencido, con hambre de ganar, no nos relajamos, este grupo está más fuerte, muy comprometido, sabemos que en cualquier momento podemos ganar, esperemos que no se pierda eso de aquí al final (del torneo) , señaló ayer en una conferencia virtual.

En la reanudación de la Liga Mx, la cual tuvo una pausa debido a la fecha FIFA de marzo, La Máquina enfrentará el próximo viernes a FC Juárez, donde buscará hilvanar su victoria número 11 para superar su propio récord de triunfos consecutivos, marca que a decir del atacante argentino, no inquieta al plantel.