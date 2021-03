Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Martes 30 de marzo de 2021, p. a11

Ante la posibilidad de que el delantero Carlos Vela refuerce a la selección mexicana que competirá en los Juegos Olímpicos de Tokio, Gerardo Tata Martino, entrenador del Tri mayor, consideró que sería ilógico llamar al actual integrante de Los Ángeles FC cuando éste no ha estado a disposición de todos los combinados nacionales.

El ex jugador de equipos como la Real Sociedad, de España, y el Arsenal, de la Liga Premier de Inglaterra, se ha rehusado en múltiples ocasiones a ser convocado por el Tricolor; sin embargo, en fechas recientes ha manifestado su interés por participar en la justa olímpica, lo cual fue bien visto por Jaime Lozano, técnico del representativo nacional Sub-23 que asistirá a Tokio.

“No soy el jefe de Jaime (para autorizarle que llame a Vela), soy su colega, y no soy quien le da órdenes ni mucho menos, en todo caso tendremos conversaciones futbolísticas.