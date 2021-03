M

éxico tiene un triple reto por delante: el posible repunte de la pandemia de Covid-19 pasando la Semana Santa, la participación en una elección definitiva para la historia moderna del país, inmersos en esas condiciones restrictivas de salud pública, y la polarización por diseño de cada tema que se discute en la agenda ­nacional.

El gobierno es ineludiblemente el responsable de la política pública de atención a la salud, máxime que hasta hoy no existen reglas para la participación privada para atender este fenómeno; así, el gobierno federal es el único hoy responsable de las decisiones que se toman para evitar más contagios y muertos, así como la compra y logística que rodea al tema de las vacunas. De lo que el gobierno a ningún nivel es responsable, es del frenesí que abarrota playas, de la urgencia que hace del aeropuerto una romería; del hartazgo con el encierro que nos lleva directo al riesgo, al contagio, a la tercera ola de Covid-19.

El arranque de la vacunación ha generado una percepción diferente de la enfermedad. La noticia hizo que muchos bajaran la guardia, como si a la primera inyección se hubiera decretado el fin de la pandemia. A diferencia de cuando termina una guerra, que ha sido lo más parecido a estos últimos meses en cuanto al número de pérdidas de vidas, daño económico y las restricciones a la movilidad, aquí no habrá campanas anunciando la paz; no habrá campanas anunciando la salud plena y la desaparición del Covid. No las habrá porque, pese a lo difícil que resulta reconocerlo, vamos a seguir atados a esta enfermedad y a sus mutaciones en los próximos años.