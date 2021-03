L

a coincidencia entre los legisladores del Partido Republicano y el economista Larry Summers, quien fuera secretario del Tesoro de Bill Clinton y director del Consejo Económico de Barack Obama, es una de esas extrañas alianzas que, sin serlo en los hechos, políticamente apuntan a un mismo fin: erosiona la confianza y los beneficios del paquete de salvamento del presidente Biden, por la inflación que pudiera ocasionar .