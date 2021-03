E

l presidente Andrés Manuel López Obrador envió un proyecto de Ley de Hidrocarburos a la Cámara de Diputados el jueves de la semana pasada. Junto con la Ley de la Industria Eléctrica, representan un esfuerzo del gobierno para regresar a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad la prioridad en el mercado de los energéticos que les quitó la reforma privatizadora de Enrique Peña Nieto. La legislación sobre electricidad no ha podido ser aplicada, no obstante que la aprobó el Congreso y fue publicada por el Ejecutivo en el Diario Oficial de la Federación, debido a que numerosas compañías privadas recurrieron al amparo y los jueces las favorecieron con la suspensión definitiva. Es probable que la jurisprudencia en materia de hidrocarburos, una vez palomeada por el Congreso, corra con la misma suerte y no pueda ser ejecutada. Curiosamente no figura una reforma constitucional en materia de energía entre las 100 metas que se trazó el gobierno de la 4T. Más bien, supuso que con ajustes y cambios a las leyes secundarias podría conseguir el propósito de limitar los excesos de la privatización. Sin embargo, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación falla en contra de ambas legislaciones, el Ejecutivo enviaría al Congreso una reforma Constitucional de gran calado, como lo ha anunciado el presidente López Obrador. No es posible que un grupo de empresas, aun cuando entre ellas figuren algunas de las más poderosas del mundo, dobleguen al pueblo y al gobierno mexicanos. La soberbia y prepotencia de algunas de ellas es intolerable.

Google y Facebook

El desencuentro entre los editores de noticias, por un lado, y Google y Facebook, por el otro, que estalló en Australia recientemente, se extiende a Estados Unidos. Congresistas de ambas cámaras introdujeron un proyecto de legislación que reconoce el derecho de los editores a exigir el pago por el contenido que reproducen Facebook y Google. La legislación, que cuenta con apoyo bipartidista, muestra que Estados Unidos se está convirtiendo en el próximo frente en la guerra de la industria periodística contra Facebook y Google. Los dueños de medios obtuvieron una gran victoria el mes pasado cuando Australia aprobó una ley para obligar a las empresas a pagar por el contenido de las noticias. Los periódicos pueden sobrevivir, como era antes de la revolución tecnológica, sin Google ni Facebook. En cambio, éstos no perderían interés ni audiencia sin las noticias locales.