Cuenta su experiencia sobre la vacuna

L

a cita, el 26 marzo a las 2 de la tarde, en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias de la Salud, día señalado por la Secretaría de Salud, para recibir la inoculación contra el coronavirus y quedar parcialmente inmune al Covid-19, que ya ha cobrado más de 2 millones 700 mil víctimas.

Llegué a las 12:45. Hay una fila leve, fluida, rápida. Desde aquí se ve la amabilidad de las personas encargadas, vestidas como distintivo con un chaleco verde. La atención es inmejorable, nos cuidan. Las personas con una deficiencia física notoria no hacen fila, pasan de inmediato. Nos revisan documentos. Jamás hay peros y burocracia. Nos pasan a un sitio de espera, haciendo fila, pero sentados, con protecciones contra el sol. Hay sillas para todas y todos. Toda la organización proporciona una gran confianza.

En instantes, nos pasan al sitio de formato de registro. Preguntan la edad y enfermedades padecidas. Con el registro, pasamos al sitio de vacunación, siempre con orden y amabilidad. Nos ponen en una fila de tres, siempre sentados. La enfermera del IMSS nos explica en qué consiste la vacuna y los efectos secundarios que puede tener. Me ha tocado la Pfizer. Es un piquetito y todo está listo. Nos pasan a observación por 30 minutos. Para sorpresa de todos, hay un grupo con música en vivo. Se nos explica lo que tenemos que hacer en caso de algún problema físico. Salgo a las 13:50 horas. En verdad, una experiencia muy gratificante.

¡Qué organización! El gobierno federal cumpliendo el más sagrado de los deberes: dar salud, gratuita y de gran calidad. Si los agoreros del desastre y críticos del presidente López Obrador desean continuar, la realidad tendrá que rebasarlos tarde o temprano.

Arturo García Alcocer

Demandan apoyo contra ataques a Venezuela

El 29 de mayo de 2020, La Jornada reportó la presencia de una brigada SFAB en Colombia. Se trató de una unidad especializada estadunidense de acción rápida, entrenamiento y asesorías militares a países amigos . La semana pasada se hizo evidente su razón: el inicio de una invasión al territorio venezolano. No son grupos de paramilitares, como en mayo de 2020 en la costa venezolana. Es una invasión que sale del departamento de Arauca y se interna al estado de Apure en Venezuela.

Son miles los venezolanos los que han huido de la guerra que se libra en esta frontera. La respuesta del gobierno de Nicolás Maduro no se ha hecho esperar, movilizando grandes contingentes de tropa y tanques para contener esa invasión. Es la guerra, una entre países hermanos la que se inicia. Es el regreso de la política agresiva y militarista de Estados Unidos. Es la política de Joe Biden y de su marioneta Iván Duque. ¡El petróleo no puede justificar ni esta ni ninguna guerra! No podemos permitir que se haga una destrucción y masacres como las ocurridas de Irak en suelo latinoamericano. Preparemos todas las capacidades de movilización solidaria contra esta barbarie.

Unión Revolucionaria Popular Emiliano Zapata -UPREZ-. Por el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos: Adolfo Pérez Esquivel, Stella Calloni, Piedad Córdoba Ruiz, Camilo González Posso, Ana Andrés Ablanedo, Patrick Jordan, Dévora González, Eduardo Correa Senior, Enrique González Ruiz, y 512 firmas más

Preguntas sobre inscripciones a pensión de adultos mayores

La noticia anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador “Se incrementará la pensión universal y el número de beneficiados (La Jornada, 22/3/21) es extraordinaria, pero 80 por ciento de los adultos mayores de la generación 1952 que cumplieron 68 años están pendientes de recibir este beneficio. Lo mismo sucede con las generaciones 1953, 1954, 1955 y parte de la de 1956. Con motivo de la crisis de salud e iniciado el proceso electoral este año, la Secretaría de Bienestar ha dejado de inscribir a los adultos mayores a este programa. Las preguntas para el Presidente y Javier May Rodríguez son: ¿cuándo se reinicia la inscripción? ¿dónde y cómo inscribirse a este programa?