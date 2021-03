Juan G. Partida y A. Campos

Corresponsales

Periódico La Jornada

Lunes 29 de marzo de 2021, p. 27

Guadalajara, Jal., Personas de 60 años o más residentes en Tlajomulco recibieron llamadas y mensajes falsos para que acudieran este domingo a inmunizarse contra Covid-19 al módulo del parque Agua Azul, en Guadalajara, donde les fue negada la atención por no vivir en la capital estatal.

Rebeca Jiménez contó que el sábado “recibí una llamada y me dijeron que me presentara el domingo porque me iban a vacunar, pero yo estaba registrada en el municipio de Acatic –yo soy de Tlajomulco–, pero que de todas maneras viniera porque me iban a inyectar. Llegando aquí el servidor de la nación me dijo que no, que la llamada fue falsa”.

Ella es una de varias personas que viven en Tlajomulco y fueron engañadas. Esta situación se detectó sólo en el módulo Agua Azul, uno de los seis puestos donde se aplica el biológico. La llamada se hizo del número 33-2660-2430, al cual La Jornada marcó en varias ocasiones sin obtener respuesta.

Otra afectada fue Elsy Margarita González, quien al acudir al centro de vacunación de Agua Azul comprobó que no recibiría ninguna vacuna.