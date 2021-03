Emiliano Balerini Casal

Lunes 29 de marzo de 2021

El fotoperiodista argentino Renzo Gostoli (1944) vive en Río de Janeiro. Sin embargo, durante muchos años se dedicó a documentar movimientos sociales, protestas, catástrofes y funerales de líderes políticos, lo que lo llevó de un país a otro.

En México vivió de 1977 a 1987, y entre su trabajo fotográfico en el Ballet Nacional de México o el que hizo durante el terremoto de 1985, se destaca el registro de las manifestaciones y actividades culturales que realizó el exilio argentino en este país para denunciar a la última dictadura militar, encabezada por Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti.

Si bien muchas de sus imágenes se perdieron en una inundación en su casa de Brasil, una parte de ese acervo, junto con otros que conformó a lo largo de su carrera, se encuentra resguardada en la página www.australfoto.com

Ahí lo mismo se pueden ver fotos del ex presidente Héctor Cámpora, que del periodista Gregorio Selser; la activista Laura Bonaparte, el escritor Julio Cortázar y decenas de argentinos que vivieron en México.

A 45 años del golpe de Estado en Argentina, que se cumplieron el 24 de marzo, La Jornada conversó con Gostoli.

–¿Qué representó México para los exiliados argentinos?

–Un abrigo, un espacio donde estudiar, trabajar y realizarse sin ser reprimidos. Además, les permitió hacer actividades políticas y culturales contra la dictadura. De hecho, Cámpora salió exiliado desde la embajada mexicana en Argentina hasta el Distrito Federal. Personalmente nunca lo estuve de manera oficial. Sin embargo, no podía volver porque había participado en varias actividades contra la dictadura. A México viajé desde Europa, por eso al principio no tenía un núcleo tan conocido de connacionales exiliados, algo que no le pasaba a otras personas.

–¿Qué significó retratar el exilio?

–En general, cuando eres reportero no piensas en la historia, sino en la actualidad. Era un momento dramático para nosotros. En Argentina había una dictadura feroz. Moría mucha gente. En México tuve contacto con el exilio y me puse a registrar sus actividades. Me parecía que era un momento en el que había que difundir lo que pasaba con los exiliados, sin imaginarme que esas fotografías se convertirían en documentos históricos.