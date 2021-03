▲ Imagen satelital del carguero Ever Given encallado en el Canal de Suez. Dos remolcadores adicionales se alistan para ayudar en los esfuerzos por liberarlo. Calculan que casi 400 barcos aguardan para utilizar el canal. Además de que muchos otros han sido desviados. Foto Ap

Pero cualquier operación para aligerar el peso del barco no empezaría hasta este lunes pues se quiere hacer un último intento con los remolcadores antes de que la marea retroceda esta próxima semana.

Madrid. La Autoridad del Canal de Suez (SCA) anunció este domingo la suspensión de las labores para poner a flote el buque Ever Given, encallado en el canal, hasta que se acumulen los remolcadores necesarios.

Ya el sábado por la noche se había intentado mover el buque e incluso se informó que se consiguió desplazarlo 29 metros, pero finalmente siguió atascado.

De acuerdo con Osama Rabie al menos 369 barcos están esperando para transitar por el canal, incluidos decenas de buques portacontenedores, graneleros, petroleros y buques de gas natural licuado o gas licuado de petróleo.

El Ever Given, un barco de propiedad japonesa y con bandera de Panamá que lleva mercancías entre Asia y Europa, quedó atascado el pasado martes en un tramo de una dirección en el Canal de Suez. Desde entonces, las autoridades no han logrado sacar el barco y el tráfico por el canal –valorado en unos 9 mil millones de dólares al día– se ha paralizado y ha provocado el desvío de más de 200 navíos.

El canal de Suez transporta alrededor de 10 por ciento del comercio marítimo internacional.

Una fuente de la empresa Gulf Agency Company que opera en el canal dijo a Sputnik que una vez que quede desbloqueado, el Canal de Suez permitirá la navegación las 24 horas al día para agilizar el paso de las embarcaciones estancadas en los accesos y en el Gran Lago.