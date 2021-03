En el Congreso federal se ha propuesto una ley para el pueblo (fort the people act) considerada la mayor reforma para la democracia en el último medio siglo y enfocada en la justicia racial. Las acciones de los republicanos a escala local son para enfrentar esta propuesta que atiende a las restricciones a los votantes negros, a los más jóvenes y los más pobres.

En Estados Unidos, la Segunda Enmienda a la Constitución asienta que es necesaria una milicia bien regulada para la seguridad de un Estado libre, además, constituye un derecho del pueblo mantener y llevar armas.

Este asunto no es trivial y ha provocado duras confrontaciones y tienen que ver con la plaga de asesinatos múltiples. Igualmente, genera distintas interpretaciones parte de la Suprema Corte de Justicia. Una de ellas sostiene que la segunda enmienda: No tiene otro efecto que restringir los poderes del gobierno nacional . Se trata pues, de los medios para que los ciudadanos se protejan del gobierno, asunto realmente significativo; pienso ahora en el caso de Myanmar.

Protegerse como ciudadanos del poder del gobierno es, ciertamente, un asunto fundamental. Se cubre por medio de leyes, disposiciones diversas y con una estructura institucional robusta y bien configurada, sin cargas excesivas, pero también, con medios de funcionamiento efectivos, transparentes y con rendición de cuentas. Las instituciones sólo son fuertes y útiles cuando están legitimadas por lo que hacen y el valor agregado social que proveen. Su historia es relevante y no puede quedar sujeta a las necesidades del momento de los gobiernos.

En la actual disputa entre el gobierno federal y el Instituto Nacional Electoral con respecto a la falta de documentación sobre gastos de campaña de algunos candidatos en elecciones locales, se ha arremetido con el argumento de que la resolución del instituto en esta materia antes no se aplicaba. Podría preguntarse por qué, entonces, esa falla no fue objeto de señalamiento y disputa. Ningún bien genera políticamente al país poner contra las cuerdas al INE, lo mismo que a las demás instituciones. Debe haber manera de perfeccionarlas y de que el primer instinto no sea terminar con ellas.

Esta es otra vertiente del principio de la defensa legítima de los ciudadanos frente al poder del gobierno. El gobierno no es omnímodo y menos aún infalible. Las elecciones y el derecho al voto son una de las pocas formas de expresar la voluntad de los ciudadanos. No es suficiente, se necesitan otros filtros para cumplir con los compromisos políticos de modo comprobable y en un marco de contrapesos: los tres poderes, la prensa, las organizaciones civiles, los partidos políticos, las instituciones de todo tipo, una estructura que tiende a ser imperfecta y necesita diques.