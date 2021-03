Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Lunes 29 de marzo de 2021, p. 18

Ni las autoridades financieras ni las instituciones de crédito van a espiar a los clientes de la banca por medio de la geolocalización en sus aplicaciones móviles, afirmó Sandro García-Rojas Castillo, vicepresidente de supervisión de procesos preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

En una entrevista con La Jornada, el funcionario insistió en que, para los clientes de la banca, permitir que las instituciones tengan acceso a su ubicación al hacer uso de sus aplicaciones móviles o la banca en línea (tabletas o computadoras) solamente tiene como fin poner nuevas medidas de seguridad para hacer transacciones por estos medios.

Nadie va a espiar, porque el uso de la geolocalización es cuando un cliente se meta a la aplicación, eso no significa que te esté rastreando, no estamos poniendo un rastreador, es sólo cuando se abre la banca en línea y se captura la geolocalización para que los sistemas confirmen al usuario. No hay nadie que va a estar espiando nada, esa no es la utilidad, porque además no tendría sentido , precisa García-Rojas Castillo.

Fue el martes de la semana pasada cuando entró en vigor la medida que consiste en que los clientes de la banca, para poder hacer uso de sus aplicaciones móviles o banca en línea, deberán permitir a las instituciones bancarias tener acceso a su localización, de lo contrario no se podrá hacer uso. La disposición había sido establecida hace dos años. Ante esto, clientes rechazaron la medida, dado que consideran que viola la privacidad.

Sin embargo, el funcionario de la CNBV planteó que este tipo de herramientas sólo sirve para poder tener mayor certeza que la persona que abre una aplicación es el titular de la cuenta bancaria. De hecho, afirmó, hoy en día, varias aplicaciones de transporte o los correos electrónicos, ya las implementan de forma obligatoria.