Lunes 29 de marzo de 2021, p. 6

Dos puntos de vista, exposición de Xavier Esqueda (Ciudad de México, 1943) en el Museo Federico Silva Escultura Contemporánea, en San Luis Potosí, es una oportunidad única para ver reunida su obra escultórica, ya que el artista es más conocido como pintor. La muestra, la primera dedicada sólo a su producción tridimensional, concluye el 4 de abril. Comprende 14 esculturas, cuatro cajas arte objeto y dos óleos.

La exhibición representa un muestrario de los objetos que Esqueda ha elaborado durante toda su vida: “Mis cuadros eran como retratos de esculturas. Dije: ‘mejor hago la escultura en vez de retratarla’”. Su primera pieza –parte de la colección del Museo de Arte Moderno– fue en mármol. La escultora Naomi Siegmann (1933-2018) le sugirió un taller en Pantitlán para trabajar esa piedra; allí le recomendaron otro por Canal de San Juan para el basalto.

Era una disciplina nueva para Esqueda; sin embargo, los trabajadores de los talleres eran muy hábiles. “Me fijé cómo se hacía, entonces participé. Me encontraba con una piedra de basalto o mármol y les decía: ‘quiero tal forma’. Una vez que el bloque estaba hecho, los dibujaba con crayón para que no se borraran. Había un aparato que punteaba, no esculpía, sino que marcaba la línea. Entonces, los del taller empezaban a esculpir. Iba diario a vigilar, también lo quise hacer para aprender en caso de que lo tuviera que realizar desde el principio”, expresa en entrevista.