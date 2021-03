Un total de 260 policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, apoyados con cuatro grúas, una motocicleta, una motoambulancia y una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas realizaron un dispositivo de seguridad y vigilancia, además de cortes a la circulación y recomendar a los participantes acatar todas las medidas sanitarias, como la sana distancia, la cual no se cumplió en restaurantes ubicados en la zona de Polanquito, ante la alta demanda.

La colocación de mesas en la vía pública, que estaban llenas en varios lugares, la gente en espera de ingresar y la presencia de ambulantes hizo imposible a peatones circular sobre la banqueta.

En el Centro Histórico, ambulantes invadieron el Eje Central y la avenida Juárez, e hicieron caso omiso del uso de cubrebocas, la sana distancia y el llamado a evitar tumultos.

Integrantes de la agrupación Mexicanos por la Verdad se manifestaron afuera del ex templo de Corpus Christi con el argumento de que la prueba PCR no sirve para detectar contagios y promover que las personas no lleven cubrebocas.