ientras la furia de Morena amaina y dejan tranquilo al apabullado Instituto Nacional Electoral (INE), tratemos de afrontar lo que no necesita narrativas o ficciones sino reconocimiento pleno, sin ambages, de una realidad oprobiosa. Al hacerlo, podemos comprometernos a no buscar culpas ni culpables a modo de tamaña desgracia, al menos mientras no logremos poner en debida perspectiva el carácter de la problemática que la rodea y caracteriza.

Los agresivos comentarios presidenciales contra Lorenzo Córdova hacen a López Obrador reo de una falta grave no sólo a la etiqueta política que él se obstina en desconocer, sino al sentido común de la mayoría de los mexicanos a quienes el Presidente adjudica un alto grado de politización y sensibilidad política. En una sociedad tan asimétrica como la nuestra, lo menos que esos mexicanos del común esperan de sus gobernantes es un sentido claro de las proporciones para que, una vez desplegado como instrumento de relación social y conocimiento político, pueda traducirse en decisiones sensatas y capaces de abrir panoramas transitables de construcción o reconstrucción económica y social.

Ésta es una condición sin la cual el avance de la política y la lucha por el poder, por obtenerlo o mantenerlo, se vuelve ejercicio fútil y autodestructivo, generalmente acompañado de una violencia social que va erosionando no sólo el entendimiento comunitario, sino el orden democrático tan tortuosamente construido, como ha sido nuestro caso. Ya nos metimos a ese callejón: más de 100 candidatos asesinados es proscenio para una Semana Mayor teñida de rojo.

No hay sentido de las proporciones en el discurso del poder y el poderoso en turno, si sus energías y enjundias buscan arrinconar a un actor político cuyo papel es siempre auxiliar y de apoyo al sistema político y a quienes ocupan sus centros de decisión y poder constituido que es el caso del INE.