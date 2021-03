Añadió que también están involucrados grupos del crimen organizado que extraen combustibles, ya que hay áreas forestales donde pasan ductos de gas o de gasolina, y no permiten la entrada al territorio.

Hay registro de casos en los que las personas armadas no permiten el acceso a las brigadas y los regresan. También de secuestros temporales en el que detienen al personal, se los llevan incluso, y hasta que no los investigan, ya los regresan , aunque en lo que va del año no hay incidencia.

Castañeda Cruz explicó que otro factor que complica el combate a los incendios forestales es la tala clandestina. De igual forma en las zonas costeras se da la caza furtiva, donde hay manglares con especies exóticas. La incidencia de esta actividad abarca desde de la altura de Colima hasta Quintana roo.

La Conafor indican que, de principios de enero al 25 de marzo, se tiene registro de 2 mil 429 incendios forestales en 28 estados del país, con 46 mil 986 hectáreas afectadas.

Esta es la tercera superficie más dañada en la pasada década y las principales causas de los siniestros, 41 por ciento se relaciona con actividades ilícitas, y 16 por ciento a agrícolas.