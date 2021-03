La encuesta agrega que la proporción del alumnado que no siguió o desertó del sistema educativo debido a la pandemia o por la falta de recursos económicos, representó 7.1 por ciento para las escuelas privadas y 5.1 por ciento para las públicas, cifras en función del monto de estudiantes inscritos en cada tipo de enseñanza en el ciclo escolar vigente.

De acuerdo con sus resultados, al menos 1.8 millones de estudiantes que estuvieron inscritos en el ciclo 2019-2020 no pudieron continuar el año escolar 2020-2021 por causas derivadas del Covid-19 o por falta de recursos económicos. De ellos, 1.5 millones estaban matriculados en escuelas públicas y 243 mil en planteles privados.

El Inegi destaca también que de los 5.2 millones de estudiantes de tres a 29 años que no están inscritos en el ciclo escolar 2020-2021 debido al Covid-19 o por falta de dinero, al menos 3 millones corresponden a alumnos de prescolar, primaria y secundaria.

De ellos, 1.3 millones señaló la pandemia como la causa central, y 1.6 millones la falta de recursos económicos.

Por rango de edad, se estima que en la población de 3 años, 13.9 por ciento de este grupo poblacional no se inscribió por motivos del Covid-19, y 1.6 por ciento no lo hizo por falta de recursos; para los alumnos de cuatro y cinco años, 6.7 por ciento no se matriculó por causa de la pandemia, y 1.3 por falta de recursos.

En contraste, en primaria, 97.6 por ciento continuaron inscritos y 89 por ciento en el grupo de 13 a 15 años.

Sin embargo, el Inegi advierte que 1.4 por ciento de quienes cursaban primaria no siguieron clases por la pandemia, y lo mismo ocurre con 4.8 por ciento que acudía a la secundaria, mientras en bachillerato esta cifra se eleva 6.8 por ciento.