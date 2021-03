Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Domingo 28 de marzo de 2021, p. 12

Emilio Zebadúa González, ex oficial mayor de las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, ha sido incluido por la Fiscalía General de la República (FGR) al igual que por la defensa de Rosario Robles Berlanga, como testigo en el proceso que se le sigue a la ex funcionaria por su presunta responsabilidad en el delito de ejercicio indebido del servicio público. La comparecencia del que fuera uno de los más cercanos colaboradores de la ex secretaria de Estado está considerada entre la de los más de 50 testigos ante el juez Alejandro Ganther Villar Ceballos, en una fecha que no se ha definido.

Lo anterior trascendió ayer durante la segunda etapa de la audiencia intermedia en el caso que se sigue a Robles Berlanga y en la que se desahogaron las pruebas de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y que han servido para que se acuse a la ex secretaria de Estado de cometer un delito.

La audiencia comenzó el viernes pasado, continuó ayer y durante siete horas se analizaron también todas las evidencias presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR), y se ratificó la petición para que se impongan a Robles Berlanga 21 años de prisión y que se obligue al pago de más de 5 mil 500 millones de pesos por concepto de reparación del daño.

En este contexto, la participación de Emilio Zebadúa (que ha sido acogido como testigo colaborador y a cambio de entregar información que sea útil para condenar a partícipes de la estafa maestra, él no será acusado penalmente), será para presuntamente corroborar, respecto de la solicitud de la FGR, que Robles Berlanga organizó el desvío de recursos en ambas dependencias.

En tanto que el testimonio solicitado por parte de la defensa de Robles, es para acreditar que Zebadúa González falsificó la firma de funcionarios –entre ellas la de Robles– y fue el responsable de haber desviado los recursos que hoy se consideran parte de la estafa maestra, y para ello también se solicitará que José Antolino Orozco, ex jefe de la Unidad de Políticas, Planeación y Análisis, corroboré sus declaraciones en las que señala a Zebadúa González como el organizador de la sustracción de recursos.