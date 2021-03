a inteligencia de la mujer no se discute; su disposición a influir en la del hombre, sí, al comprobarse a lo largo de la historia que no le interesa limitar la capacidad del varón para hacer el ridículo a partir de la aturdida inteligencia de éste, de sus acciones, ambiciones y reacciones.

“Aún somos miles −añade Rosamaría− los tenedores de Derecho de Apartado en el coso de Insurgentes, por lo que si a la empresa se le ocurriera algún incremento en ese derecho estoy segura de que la gran mayoría lo aceptaríamos, siempre y cuando, repito, los carteles de toros y toreros salieran de lo trillado, de la monotonía desesperante que hemos padecido en décadas recientes, tanto de ganado como de alternantes, instalados en figuras sin serlo, precisamente por la falta de rivalidad.

“Intercalar con novilladas corridas de toros, no de oportunidad sino de competitividad entre los toreros más destacados de la baraja y los mejor clasificados del concurso denominado ‘México busca un torero’, que permitió comprobar la cantidad de diestros con potencial que hay en México y que un sistema viciado y complaciente consideró, hace muchos años, que no tenía caso incluirlos en el circuito de las figuras y de los que se consideran como tales. Nada de que yo tengo otro nivel y no alterno con modestos. Ahora, si insisten en anunciar los toros de siempre para consagrados comodinos, no veo posibilidades de remontar esta grave crisis taurina. Todas las empresas tienen que apostar por cambios a fondo, no por encimita”, concluye convencida Rosamaría Córdova.