El 4 de noviembre de 2019, se anunciaron los predios aprobados y se nos citó el 4 diciembre para firmar el Convenio de Reconstrucción ante dos notarios públicos. En enero de 2020, el DRO del gobierno de la CDMX visitó mi predio y me entregó la autorización para demoler y reconstruir mi casa (adjunto documento DRO con código de vivienda AZMH01-2007). En febrero de 2020 estalló la pandemia, se interrumpieron las reuniones en el Deportivo Plan Sexenal y a muchos nos cancelaron la ayuda de renta.

Doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, solicito su intervención para que se me atienda como damnificada por los sismos de 2017, viuda y jefa de familia.

¿Habrá en este país de instituciones alguien que marque el alto a este tipo de manejos? Si no, seguiremos siendo asaltados en despoblado.

En octubre de 2020 me citaron dos empleados del INVI y otro del Programa de Reconstrucción para orillarme a firmar un crédito de vivienda, con el argumento de que los recursos se destinan ahora a la crisis sanitaria y que mi casa era antigua y seguramente se cayó por falta de mantenimiento . Les respondí que en las colonias Del Valle y Narvarte se desplomaron edificios seminuevos y a ellos sí les dieron ayuda.

En los últimos dos meses ninguna autoridad me contesta ni llamadas ni correos en los que explico que dependo de esa ayuda económica para sobrevivir. Estoy desesperada y sólo me queda recurrir a usted para que se atienda mi petición. Celular: 55 2711 8326

Ana Livia González Gómez

Cumple requisitos, pero no llega el apoyo por discapacidad

Cuatro veces me han pedido datos para registrarme y recibir el apoyo económico del gobierno a los discapacitados. Desde hace dos años no lo recibo. Reconozco que sí reciben tal apoyo mi hijo, que también vive con discapacidad, y mi esposo, por ser mayor, pero hago esta denuncia con el fin de que se corrijan estas fallas que son atribuibles a quien no hace bien su trabajo y esto puede repercutir negativamente en nuestro gobierno democrático, que tanto se esfuerza por atender las necesidades del pueblo. Mi número telefónico es: 5556440741.

María Elena Lizárraga Camacho

Pide informar sobre caravana de maestros

Es impresionante el vacío informativo que los medios de comunicación masiva (televisión, radio e impresos), han dejado acerca de la caravana motorizada que partió el lunes 22 de marzo de Chiapas y arribó dos días después a la Ciudad de México. Entre las principales demandas de esta movilización destacan: derogación de las UMA, que perjudican directamente el salario de los jubilados y pensionados; reinstalación de los despedidos durante el sexenio peñista; el restablecimiento de las mesas de trabajo con el Poder Ejecutivo, que fueron suspendidas unilateralmente; la democratización del SNTE, y otras demandas sentidas del magisterio nacional.

Muy diferente fue el apoyo mediático al Frena, cuya marcha, mitin y plantón grotescos fueron cubiertos en exceso por los medios mencionados.

Exijo inmediata solución a las demandas de la CNTE.

Enrique Ávila Carrillo

Invitación

Mitin por el fin del bloqueo

Invitamos al mitin que realizaremos el 28 de marzo a las 10 horas, en la embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México, cumpliendo todos los protocolos de salud. Esta acción será realizada al mismo tiempo en muchos países del mundo en reclamo y exigencia de poner fin al bloqueo económico, comercial, financiero en contra de Cuba.

Asociación de cubanos residentes en México José Martí, Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba