El personal y los empleados que cuidan directamente a los niños en los nuevos sitios de emergencia no tienen que someterse a revisiones de huellas dactilares por la FBI, que usa las bases de datos de delincuentes no accesibles al público y pueden detectar a quien usa una identidad falsa.

Las autoridades estatales no tienen que otorgar licencias a estos sitios ni proveer los mismos servicios que las instalaciones permanentes del departamento. Además, cuestan mucho más, un estimado de 775 dólares diarios por niño.

Houston. El gobierno de Joe Biden no exige a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) que averigüe los antecedentes de los cuidadores en su red de instalaciones de emergencia para albergar a miles de niños migrantes, lo que alarmó a expertos, quienes afirman que por esta omisión se pone en peligro a los menores.

Durante el gobierno de Donald Trump, durante meses el Departamento de Salud no se aseguró de que se revisaran las huellas dactilares a los trabajadores en un gran campamento en Amarillo, Texas. Una investigación de Associated Press en 2018 encontró también que personal de un campamento en Homestead, Florida, no se sometió a exámenes de rutina para descartar acusaciones de abuso de menores.

Por lo pronto, la Casa Blanca anunció el despido de la mayoría de los miembros de la junta asesora independiente del Departamento de Seguridad Interior, encargada de contribuir a las líneas maestras de la política migratoria, designados durante la administración Trump, en plena remodelación de la gestión de la llegada de migrantes a Estados Unidos.

Por otra parte, el senador republicano por Texas, Ted Cruz, ha cosechado críticas y memes al filmar un viaje a la frontera al estilo de los documentales de vida salvaje, en un intento de registrar la crisis migratoria que su partido achaca al nuevo gobierno de Biden, informó el diario The Guardian.

Ataviado con un chaleco de pescador, gorra de beisbol a juego, Cruz habla ante la cámara rodeado de maleza y asegura que vio a migrantes cruzar el río, en Texas. Afirmó también que observó a mujeres amamantando a niños tras ser arrestadas por la Patrulla Fronteriza, y que del otro lado del río están los traficantes de personas burlándose de los agentes que los dejaron ir.