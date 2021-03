Raúl Robledo, Yolanda Chio y Vicente Juárez

Corresponsales

Periódico La Jornada

Domingo 28 de marzo de 2021, p. 25

Propietarios de terrenos en la Sierra de Santiago, Nuevo León, donde el incendio forestal que se combate desde el 16 de marzo ha consumido 8 mil 100 hectáreas, según cifras oficiales, bloquearon la vía a la Laguna de Sánchez y la carretera Nacional (de Monterrey a Santiago), en demanda de mayor apoyo para sofocar el fuego.

Los dueños de cabañas y viviendas en las comunidades Ondable, El Pinal, El Tejocote, La Camotera, Rincón del Cenicero, exigieron la noche del viernes la asignación de más brigadistas, helicópteros y avionetas para combatir el incendio, que dijeron, amenaza con arrasar sus propiedades.

El grupo de vecinos cerró la circulación en El Cercado para pedir al gobierno estatal mejorar acciones, pues la conflagración ha causado el desalojo de habitantes.

Señalaron que no han podido regresar a sus propiedades para revisar si hay daños; además, temen actos de rapiña.

El director de Protección Civil estatal, Miguel Ángel Perales, informó que sólo los jueces auxiliares y los 770 brigadistas podrán acceder a las comunidades afectadas por el fuego, en tanto su control avanza un 50 por ciento. Añadió que el número de viviendas dañadas se mantiene en 20, e insistió en que es muy riesgoso en estos momentos permitir que la ciudadanía ingrese a los parajes.

Mencionó que dos aeronaves se sumaron a las labores de combate y hay 10 helicópteros que laboran en la Sierra de Santiago.